Футуролог Кононов заявил, что «очеловечивание» ИИ не представляет угрозы

Футуролог и кандидат технических наук Александр Кононов, работающий в Институте системного анализа РАН, выразил свое мнение относительно способности искусственного интеллекта мыслить как человек. В интервью Общественной службе новостей он подчеркнул, что не стоит бояться «очеловечивания» ИИ.

Профессор английского языка из Айовы Джо Мацкевич в журнале Technical Communication Quarterly предупредил о рисках, связанных с использованием фраз типа «нейросеть решила» или «чат-бот понял запрос». Такие формулировки могут создать ложное представление о наличии у ИИ личных намерений и чувств.

Кононов считает, что интеграция человека и искусственного интеллекта станет следующим шагом в развитии человеческой природы и не будет угрожать человечеству. «Я думаю, что это произойдет путем интеграции человека и искусственного интеллекта. И это не будет, таким образом, угрожать человечеству, а будет очередным шагом в его развитии, развитии человеческой природы», — пояснил футуролог.

