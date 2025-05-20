ФНС зафиксировала высокоуровневые DDoS-атаки на свои сервисы

Федеральная налоговая служба России зафиксировала высокоуровневые DDoS-атаки на сервисы, однако проникновения в инфраструктуру не произошло, данные пользователей надежно защищены. Об этом сообщила пресс-служба ФНС.

В ведомстве уточнили, что высокоуровневые DDoS-атаки на электронные сервисы начались с 08:00 из-за рубежа. Объем атак достигал 162 гигабайт в секунду, они не прекратились до сих пор.

«Системы управления инфраструктурой и безопасности работают в штатном режиме, проникновения в инфраструктуру ФНС России отсутствуют, данные пользователей надежно защищены», — заявили в пресс-службе.

В ФНС добавили, что службы информационной безопасности совместно с профильными подразделениями оператора связи работают в усиленном режиме.

В ведомстве предупредили пользователей в возможной кратковременной недоступности электронных сервисов ФНС в связи с повышенной нагрузкой на оборудование операторов связи.

Ранее масштабный сбой зафиксировали у сервисов «Честный знак», «Госключ» и других.