Физик Родин отметил, что в космосе могут построить дата-центры для ИИ в ближайшие 10 лет
Развитие искусственного интеллекта может получить новый импульс благодаря использованию околоземной орбиты. В беседе с KP.RU физик Александр Родин высказал мнение, что в ближайшие 10 лет там появятся дата-центры.
Первым шагом к реализации этой идеи станет создание масштабной спутниковой группировки. Над этим проектом совместно работают Россия и Китай. Следующей фазой станет вынос в космос мощных вычислительных комплексов, написал MK.RU.
Ученый отметил: «Речь идет об активном строительстве и другой полноценной информационной и энергетической архитектуры».
Физик подчеркнул, что ключевым преимуществом орбитальных дата-центров является практически неограниченный доступ к солнечной энергии. Для питания энергоемких серверов ИИ в космосе она подходит идеально, а вот передавать ее на Землю было бы нерационально.