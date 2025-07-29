Фирменный магазин Apple закроют в Китае
Речь идет о филиале корпорации в Даляне, который открылся в октябре 2015 года. Точка Apple Store перестанет работать 9 августа.
Причину закрытия магазина в китайском городе представители компании официально не назвали. Это будет первый в истории случай завершения работы филиала компании в Китае.
Ранее компанию Apple оштрафовали на шесть миллионов рублей в России. Таганский районный суд Москвы признал корпорацию виновной в пропаганде ЛГБТ*.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
Фирменный магазин Apple закроют в Китае
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