Фирменный магазин Apple закроют в Китае

Американская компания Apple приняла решение о закрытии своего магазина в Китае. Об этом сообщила газета 21st Century Business Herald .

Речь идет о филиале корпорации в Даляне, который открылся в октябре 2015 года. Точка Apple Store перестанет работать 9 августа.

Причину закрытия магазина в китайском городе представители компании официально не назвали. Это будет первый в истории случай завершения работы филиала компании в Китае.

Ранее компанию Apple оштрафовали на шесть миллионов рублей в России. Таганский районный суд Москвы признал корпорацию виновной в пропаганде ЛГБТ*.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.