Apple оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Суд в Москве оштрафовал Apple на шесть миллионов рублей за пропаганду

Компанию Apple оштрафовали на шесть миллионов рублей. Таганский суд признал американскую корпорацию виновной в пропаганде ЛГБТ*, сообщило РИА «Новости».

В один день суд оштрафовал корпорацию сразу по двум аналогичным протоколам, каждый штраф составил три миллиона рублей. Такое административное наказание для Apple предусмотрено в части третьей статьи 6.21 КоАП России.

Материалы, за которые оштрафовали Apple, в решении суда не раскрывались. Заседание проводили в закрытом режиме по просьбе юриста американской корпорации.

Неизвестна и точная причина составления протоколов.

В конце прошлого месяца тот же суд за день трижды оштрафовал Apple, протоколы были практически идентичны, но включали пометку о распространении нелегальных материалов среди несовершеннолетних.

Штрафы выставили ирландскому юрлицу компании, в общей сложности по ним Apple выплатила 7,5 миллионов рублей.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.