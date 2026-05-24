Философ Вархотов поднял вопрос о векторе развития человека и современных ценностях

Эксперт Философского клуба «Цивилизационное будущее России» Тарас Вархотов в своем комментарии для RuNews24.ru поднял важные вопросы о векторе развития человека и современных ценностях. Он отметил, что исторически развитие понималось как движение от природного, животного состояния к чему-то высшему, выходящему за рамки биологического. Однако, по мнению философа, сегодня этот вектор искажается.

Вархотов подчеркивает, что значительная часть жизни человека проходит по инерции, в «квазиживотном» состоянии, и в этом нет ничего страшного, если есть четкий вектор движения к ценностям. Ценности, по его словам, трансцендентны природе, они не сводятся к биологическим или социальным конвенциям и реализуются именно в истории.

Философ обращает внимание на парадокс современности: техника, изначально бывшая средством для развития человека, становится самоцелью. Более того, он высказывает опасение, что по мере совершенствования искусственного интеллекта может начаться деградация естественного интеллекта человека.

В качестве примера искажения ценностного вектора Вархотов приводит идеи западных философов и трансгуманистов, в частности Джулиана Хаксли. Он отмечает, что возможность модификации собственного пола сегодня подается как высшая реализация свободы, что, по мнению эксперта, свидетельствует о регрессе и уходе от подлинных, трансцендентных ценностей в сторону чисто биологических или технологических манипуляций.