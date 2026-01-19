Философ Щелин назвал нейросети зеркалом человеческого интеллекта

Философ Павел Щелин в эфире радио Sputnik высказал мнение о роли искусственного интеллекта в жизни человека. Он считает, что нейросети могут показать людям, как мало они используют свой естественный интеллект.

Щелин видит нейросети как катализатор осознания человеком своих способностей и интеллектуальных границ. Через сравнение возможностей машинного обучения и человеческих мыслительных процессов философ подводит к мысли о том, что осознание своих слабостей и недостатков может стать мощным толчком к личностному развитию и духовному росту.