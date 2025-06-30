Ежегодный агрофестиваль прошел в Орловской области

Фото: 360.ru

Десятки агропроизводителей — от Калининграда до Дальнего Востока — собрались на ежегодный сельскохозяйственный фестиваль в Орловской области. Для них это не только обмен знаниями, но и возможность увидеть в действии потенциал отечественной селекции.

На опытных делянках — 20 сортов озимой пшеницы, три — яровой, 19 сортов сои, пять — гороха и 26 гибридов подсолнечника с разными технологиями возделывания. Только в июне три разработки компании «Щелково Агрохим» получили патенты от Росреестра.

«В настоящий момент в Госкомиссии находятся еще четыре сорта озимой пшеницы и три сорта сои. В планах на ближайшие два года — шестнадцать наших сортов в Росреестре», — добавил директор департамента селекции и семеноводства сельхозрастений компании Александр Прянишников.

Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Активно продолжает развиваться и производство средств для защиты растений. Акционерное общество начинало с четырех продуктов, но неуклонно наращивало мощности — сегодня в ассортименте около 180 наименований.

Также компания выходит на международные рынки — в частности, в прошлом году ее продукция появилась в странах Центральной Азии.

Но главная новость пришла в компанию из Москвы только несколько дней назад. Министр сельского хозяйства Оксана Лут присвоила гендиректору «Щелково Агрохим» Салису Каракотову звание почетного работника агропромышленного комплекса.

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