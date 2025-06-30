Ежегодный агрофестиваль прошел в Орловской области

Десятки агропроизводителей — от Калининграда до Дальнего Востока — собрались на ежегодный сельскохозяйственный фестиваль в Орловской области. Для них это не только обмен знаниями, но и возможность увидеть в действии потенциал отечественной селекции.

На опытных делянках — 20 сортов озимой пшеницы, три — яровой, 19 сортов сои, пять — гороха и 26 гибридов подсолнечника с разными технологиями возделывания. Только в июне три разработки компании «Щелково Агрохим» получили патенты от Росреестра.

«В настоящий момент в Госкомиссии находятся еще четыре сорта озимой пшеницы и три сорта сои. В планах на ближайшие два года — шестнадцать наших сортов в Росреестре», — добавил директор департамента селекции и семеноводства сельхозрастений компании Александр Прянишников.