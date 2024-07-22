«Это симбиоз». ИИ создаст дополнительную нишу для привлечения трафика

Развитие искусственного интеллекта столкнулось с проблемой ограничения доступа к данным, которые начали вводить некоторые веб-ресурсы. Собеседник Екатерины Малашенко председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко на стриме 360.ru высказал мнение, что это напоминает историю 20-летней давности с поисковиками, и закончится примерно так же — все привыкнут к ИИ и научатся им пользоваться.

Эксперт отметил, что история с ИИ похожа на появление поисковых систем, которые сначала обвинили в том, что они наживаются на сайтах. Позже владельцы веб-ресурсов научились извлекать трафик из поисковых систем.

«Мы все живем друг с другом. Это такой симбиоз. <…> Судьба искусственного интеллекта будет развиваться примерно по такому же принципу — сначала отрицание, потом понимание, потом понимание пользы и дальше все закончится таким нормальным симбиозом», — заявил Клименко.

Эксперт уверен, что опасения коммерческих сайтов и медийных соцсетей не оправдается, контент не уйдет в GPT. Появится дополнительная ниша, которая им же и будет генерировать трафик.

«Человечество каждый раз по спирали наступает на те же грабли. Это наша традиция», — подчеркнул Клименко.