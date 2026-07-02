Еще 64 тысячи домохозяйств в столичном регионе подключили к гигабитному интернету

С начала года в столичном регионе к гигабитному интернету от МТС подключили еще 64 тысячи домохозяйств, из которых 60% — новостройки. Благодаря этому доступ к современным цифровым сервисам на сети компании имеют уже более 5,2 миллиона квартир и частных домов в Москве и области.

Скоростной интернет доступен как в многоэтажках, так и в частных домовладениях. Около 20% подключений пришлось на Подмосковье: городские округа Мытищи, Красногорск и Жуковский.

«Мы продолжим активное развитие сети фиксированной связи, учитывая потребности как жителей новостроек, так и давно построенных домов, коттеджных поселков и индивидуальных домохозяйств, чтобы удовлетворить потребности жителей региона в высокоскоростном и надежном проводном интернете», — заявил директор по стратегии и развитию Московского региона МТС Дмитрий Поляков.

Скорость по сети GPON может достигать 1 Гбит/с при проводном подключении и до 500 Мбит/с по Wi-Fi. Однако конкретные показатели зависят от оборудования самого абонента. Подключиться к этой сети могут до 94% домохозяйств в Москве и до 70% в Московской области — в зависимости от конкретного населенного пункта.