Эксперты обсудят возможности ИИ в обнаружении радикального контента в МГУ

Во вторник, 9 июня, в Москве пройдет круглый стол на тему «Противодействие идеологии терроризма в медиасреде: возможности искусственного интеллекта для обнаружения радикального контента». Мероприятие организуют Международная академия телевидения и радио и факультет журналистики МГУ имени Ломоносова при поддержке Минцифры в рамках «Лысенковских чтений», написал ОТР .

На круглом столе специалисты масс-медиа, кибербезопасности и интернет-индустрии обсудят актуальные проблемы развития сферы искусственного интеллекта, изменение медиамира и особенности работы журналистов в условиях противодействия террористической опасности.

Среди участников — основатель портала Superjob.ru Алексей Захаров, журналист-международник Тимур Шафир, заместитель главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Андрей Бинев, эксперт по информационной безопасности Андрей Ярных, выпускающий редактор Медиагруппы «Россия сегодня» Елена Дорошенко и другие.

Круглый стол начнется в 15:00 в аудитории 103 факультета журналистики МГУ Ломоносова по адресу: улица Моховая, дом 9, строение 1. Регистрация участников начнется в 14:30.