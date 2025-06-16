Эксперт VisionLabs Шаравский развеял миф об опасности мошенничества при оплате по биометрии

Технологии компьютерного зрения активно входят в нашу жизнь и делают ее проще. В Москве, например, можно воспользоваться системой оплаты по биометрии в метрополитене. Для этого пассажиру нужно встать на специальную отметку на полу, посмотреть в камеру — и турникет откроется. Но насколько это безопасно? Руководитель направления государственного сектора VisionLabs Павел Шаравский считает, что опасения напрасны. Его слова передала «Вечерняя Москва».

«Система на сегодняшний день допускает ничтожное количество ошибок. То есть, например, при оплате проезда в метро не может быть ситуации, когда система примет вас за кого-то другого или, наоборот, кого-то за вас», — говорит эксперт.

По его словам, технологии превращают лицо человека в векторное изображение, которое затем используется для распознавания. Система умеет не просто узнавать лицо, но и определять его атрибуты: пол, возраст, наличие растительности и даже настроение в момент сканирования. Это повышает точность распознавания, даже если что-то перекрывает лицо.

Важная функция системы — возможность распознавать попытку взлома. Биометрия надежно защищена от подобных ситуаций благодаря технологии Lifeness, которая позволяет отличить живого человека от фото.

Он также отметил, что сферы применения биометрии расширяются. Технология постепенно внедряется для оплаты покупок в супермаркетах и заказов в ресторанах.