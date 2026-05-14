Эксперт в области ИИ Атрошкин рассказал, что нейросеть сможет облегчить работу врачей в России

Министерство здравоохранения планирует внедрить систему на базе искусственного интеллекта, чтобы снизить бумажную нагрузку на медицинский персонал. Эта технология позволяет быстро анализировать данные пациента и предоставлять всю необходимую информацию врачам, медсестрам и сотрудникам приемных отделений, рассказал «Авторадио» эксперт в области искусственного интеллекта и цифровизации медицины Кирилл Атрошкин.

Он сообщил: «Нейросеть способна за считанные моменты просканировать огромный массив медицинской информации и выявить те признаки заболевания, которые человек при визуальном анализе может упустить».

В Минздраве также сообщили о планах по внедрению других разработок, направленных на сокращение сроков обработки данных. Среди них — фиксация, транскрибация речи и суммаризация.