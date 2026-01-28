Эксперт SOK Жданкин назвал ключевым трендом переход к управляемым цифровым экосистемам в офисах

В современных российских офисах все чаще отказываются от экспериментальных решений в пользу технологий, которые реально помогают снизить затраты и повысить эффективность. Управляющие компании отдают предпочтение мобильным приложениям для резидентов, системам бронирования и инструментам аналитики, о чем сообщил руководитель отдела цифровой трансформации SOK Денис Жданкин в интервью «Известиям» .

Одним из ключевых трендов становится переход к управляемым цифровым экосистемам. В зданиях активно внедряются сенсоры присутствия, платформы мониторинга инженерных систем и приложения для сотрудников арендаторов. Эти инструменты позволяют оптимизировать расходы и быстрее реагировать на запросы пользователей.

«Технологии в офисах больше не внедряются ради имиджа. Массово приживаются только те решения, которые либо снижают затраты, либо делают пространство управляемым и удобным для пользователя», — подчеркнул эксперт.

Тем не менее некоторые инновационные концепции пока остаются на периферии рынка. Полноценные офисы в метавселенных и VR-пространства для работы не получили широкого распространения из-за высокой стоимости и отсутствия единых стандартов.

Следующим этапом цифровой трансформации офисов Жданкин называет внедрение решений, которые пока не стали массовыми, но к которым рынок постепенно готовится. Среди них — цифровые двойники зданий, системы управления климатом и освещением на базе искусственного интеллекта, indoor-навигация и RTLS-платформы для отслеживания перемещения людей и оборудования.