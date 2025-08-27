Эксперт «Сколково» Диденко призвал к разработке гибкого подхода к законодательному регулированию ИИ

Руководитель лаборатории искусственного интеллекта школы управления «Сколково» Александр Диденко призвал к разработке гибкого подхода к законодательному регулированию ИИ, чтобы избежать торможения инновационных разработок. В беседе с «Известиями» он предложил концепцию адаптивного, децентрализованного и дифференцированного регулирования.

Адаптивный подход предусматривает формирование правовых норм только после появления практического опыта и выявленных рисков. Такой подход даёт возможность предпринимателям экспериментировать и тестировать технологии без чрезмерных регуляторных барьеров.

Децентрализованное регулирование предполагает общую структуру, в рамках которой отдельные государственные структуры и ведомства формируют детализированные нормы применительно к конкретной отрасли или направлению. Этот принцип позволяет учесть уникальные характеристики каждой индустрии и обеспечить максимальный эффект от нововведений.

Дифференцированное регулирование основывается на оценке риска, предполагающей строгие меры для высокорисковых проектов и мягкую регуляцию для экспериментов с минимальным воздействием на общество и экономику.