Эксперт Шмавонян призвал не хранить пароли в заметках

Руководитель группы по работе с образовательными организациями компании «Киберпротект», эксперт по информационной безопасности Саркис Шмавонян рекомендовал хранить пароли в менеджерах, а не в заметках, файлах и переписках. Он также посоветовал не держать в галерее фото документов без необходимости, передает RT .

Шмавонян заметил, что для каждого важного сервиса нужен отдельный пароль. По его словам, утечка одного пароля повышает риск взлома других аккаунтов.

Специалист пояснил, что пароль должен содержать не менее 12 символов. Лучше использовать случайную комбинацию букв разных регистров, цифр и знаков или длинную парольную фразу. Он также призвал не брать для пароля дату рождения, имя, адрес, кличку животного и другие данные из открытого доступа.

Шмавонян предупредил, что пароли не стоит хранить в заметках, текстовых файлах, переписках и браузере без мастер-пароля. В таком случае при доступе к разблокированному устройству или синхронизированному профилю злоумышленники могут получить все сохраненные данные.

Более безопасным решением эксперт назвал менеджер паролей, который хранит комбинации в зашифрованном виде под одним мастер-паролем. Он порекомендовал включить двухфакторную аутентификацию в соцсетях, мессенджерах и почте.

Отдельно Шмавонян посоветовал не хранить в галерее и не пересылать в мессенджерах фото паспорта, СНИЛС и других документов без необходимости. Если документ нужно отправить организации, его лучше поместить в архив с паролем и передать пароль отдельно, например по телефону.