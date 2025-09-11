Эксперт СберУниверситета Суханов заявил, что ИИ не заменит человека

Проректор по исследованиям и инновациям СберУниверситета Алексей Суханов рассказал в беседе с « Газетой.ru », почему человеку не нужно конкурировать с ИИ.

По словам специалиста, в работе с искусственным интеллектом человек выступает не в роли контролера, а как постановщик задач, который принимает все решения.

«ИИ — это прежде всего помощник для человека. Нас заменит не искусственный интеллект, а люди, вооруженные искусственным интеллектом», — отметил эксперт.

По мнению проректора, к началу 2026 года в России останутся буквально единицы сотрудников компаний, которые не используют ИИ в своей работе. К концу года такие работники уже встречаться не будут, добавила радиостанция Sputnik.