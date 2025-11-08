Эксперт по ИИ Парфун допустил, что в будущем технология «подсдуется»

После внедрения искусственного интеллекта некоторые крупные компании начали возвращать своих сотрудников. Ранее их обязанности были переданы ИИ, после чего последовали увольнения. Однако теперь количество работников, возвращающихся в офисы, достигло 5,3%. Ситуацию прокомментировал эксперт по нейросетям и вице-президент АКАР Алексей Парфун, сообщила радиостанция Sputnik .

По его словам, многие руководители внедряли искусственный интеллект поспешно, без тщательной подготовки и анализа возможных последствий.

«Потом на выходе вскрываются проблемы, о которых вначале не подумали. Приходится пересобирать процессы, где-то что-то откатывать», — отметил специалист.

На его взгляд, технология действительно приносит пользу бизнесу, ускоряя выполнение многих задач. Парфун допустил, что в будущем ИИ «подсдуется», однако это станет лишь паузой перед следующим витком.