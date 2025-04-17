Эксперт по безопасности Вехов призвал скачивать приложения с официальных сайтов организаций

Мошенники придумали новую схему обмана с помощью искусственного интеллекта. Они создают сайты и приложения, маскируясь под популярные сервисы — чат-боты, голосовые помощники, переводчики или юридические консультанты. Эксперт в области информационной безопасности и профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана Виталий Вехов рассказал радио Sputnik , как защититься от мошенников.

«Главное требование к тому, чтобы не попасться на такие программные приложения — скачивать их с официальных сайтов организаций. И лучше все-таки смотреть на оформление сайта: есть ли телефон, адрес, контакты организации, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств вы могли понимать, куда обращаться», — советует эксперт.

Кроме того, Вехов рекомендует проверять специалистов, предлагающих услуги через эти приложения. По фамилии можно в интернете найти человека и посмотреть его портфолио, отзывы тех, кто уже пользовался его услугами, и сделать небольшую аналитику, заключил профессор.