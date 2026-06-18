Эксперт NC Logistic Власов отметил плюсы использования роботов-курьеров

Российские компании активно внедряют автономные и роботизированные решения в логистике. Как это поможет справиться с нехваткой курьеров, рассказал управляющий директор 3PL-оператора NC Logistic Гарольд Власов в интервью радиостанции Sputnik .

Одним из наиболее перспективных направлений остается доставка последней мили в мегаполисах с использованием наземных роботов-курьеров.

«В Москве сегодня работает более 200 роботов-роверов, которые доставляют свыше 1,5 тысячи заказов в день», — пояснил Власов.

В среднем на одного ровера приходится семь-восемь заказов в сутки. Пеший курьер за четыре-шесть часов способен выполнить примерно столько же заказов. При этом роботы-доставщики могут работать круглосуточно, без выходных.