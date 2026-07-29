Эксперт Масалович призвал не загружать секретные данные в ИИ

Эксперт по информационной безопасности Андрей Масалович обозначил, что открытые платформы с искусственным интеллектом нельзя использовать для работы с конфиденциальной информацией. Он считает, что такие данные сразу уходят на сторону, передает Sputnik .

Масалович сообщил, что в открытые нейросети нельзя передавать конфиденциальные данные.

По его словам, это касается сведений о государственных задачах России, военно-промышленном комплексе, критической инфраструктуре, государственном и муниципальном управлении. Он также отнес к таким данным бизнес-секреты, научные результаты, авторские материалы журналистов и документы.

«Все, что вы передали в открытую платформу с искусственным интеллектом, улетает в руки противника сразу. То есть не может улететь, а именно улетает это. Похоже, для этого и создавалось», — сказал Масалович.

Он добавил, что защитить данные можно с помощью изолированных сетей и локальных решений для работы с нейросетями без интернета. По его словам, технически безопасная работа с искусственным интеллектом возможна, но открытые платформы для этого не подходят.