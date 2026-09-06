Эксперт Белоусов спрогнозировал, что ИИ изменит работу логистов и диспетчеров в грузоперевозках

Искусственный интеллект уже автоматизирует рутинные операции в грузоперевозках, но пока не может полностью заменить специалистов. Сильнее всего технологии изменят работу логистов, диспетчеров и транспортных планировщиков, сообщает «Лента.ру» .

Основатель ГК «Маршал», эксперт по цифровизации транспортной логистики Михаил Белоусов рассказал, что алгоритмы обрабатывают заявки, подбирают перевозчиков, рассчитывают ставки, строят маршруты и распределяют заказы. ИИ работает быстрее человека там, где есть четкие правила и большие массивы данных.

При этом специалисты не станут менее востребованными, считает Белоусов. Они будут меньше заниматься ручными расчетами и документами, а больше анализировать данные, оценивать риски, контролировать цифровые системы и решать нестандартные задачи.

Полностью заменить человека технологии пока не способны, особенно когда нужно учитывать контекст и договариваться с людьми. Работодатели все чаще будут ценить умение работать с цифровыми сервисами, анализировать информацию и принимать решения. Также важными останутся коммуникация, переговоры и управление сложными ситуациями, пишет «Ридус».

«Конкурировать с искусственным интеллектом бессмысленно. Гораздо важнее научиться использовать его как инструмент», — сказал Белоусов.