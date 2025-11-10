Эксперимент по сборке чипов Baikal M остановили из-за дефицита кристаллов

Эксперимент по сборке чипов Baikal M показал хорошие результаты, но его пришлось прекратить из-за дефицита кристаллов на рынке. Об этом сообщила газета «Коммерсант». .

Гендиректор компании «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов рассказал, что чипы в течение трех лет собирали на мощностях предприятия GS Nanotech в Гусеве в Калининградской области. По его словам, для продолжения эксперимента сейчас не хватает компонентов.

На финальном этапе специалисты получили 74–85% годной продукции, однако для увеличения показателя необходимо больше кристаллов.

