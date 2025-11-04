Блогер Wylsacom представил футуристичные прогнозы развития технологий на форуме в Екатеринбурге

Техноблогер Wylsacom на «Форуме будущего» в Екатеринбурге поделился своими мыслями о том, как технологии могут изменить культуру и повседневную жизнь людей. Его слова привел сайт «ФедералПресс» .

Инфлюенсер отметил, что в будущем мы можем столкнуться с «человеком-летучей мышью» или киборгами, если продолжим внедрять технологии в биологию.

«Люди уже в себя вшивают чипы, ставят еще какие-то штуки… Пока это все выглядит страшновато», — заявил Wylsacom.

По его словам, развитие технологий обусловлено не только потребностями людей, но и стремлением компаний получать прибыль. Например, китайские производители автомобилей стремятся выпускать новые модели с новыми функциями, вдохновляясь примером Apple и iPhone.

Wylsacom также предположил, что в скором времени привычные гаджеты могут измениться до неузнаваемости. Вместо смартфонов с сенсорным экраном появятся умные очки или ИИ-компаньоны, управляемые голосом. В качестве примера он продемонстрировал аудитории свои умные очки, которыми управляет при помощи движений пальцев руки через специальный датчик-браслет.

Кроме того, блогер отметил, что следующая технологическая революция будет связана с получением искусственным интеллектом постоянной памяти. Это позволит ИИ общаться с пользователем не только в рамках одного чата, но и выстраивать более сложные взаимодействия.