Экономист Зубаревич: ИИ не удастся полностью заменить человека | 360°

Технологии 24 апреля 2024, 15:35 Экономист Зубаревич: ИИ не удастся полностью заменить человека

Читать 360 в

Экономист, профессор географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Наталья Зубаревич заявила, что искусственному интеллекту, несмотря на все «страшилки», не удастся полностью заменить человека. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

ИИ действительно будет активно развиваться в производственном секторе, где многое автоматизируется.

Реклама

«Найдутся другие сферы применения для человеческих рук, прежде всего в секторе услуг. Он бездонный, потому что постоянно появляются новые направления, новые бизнесы, хотелки, потребности», — сказала эксперт.

Экономист добавила, что именно 2022 год стал прорывным для искусственного интеллекта.