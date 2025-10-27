Единый инструмент для цифровой защиты пользователей запустили в России

В мире с каждым днем растет число угроз, связанных с глобальной цифровизацией. Однако и противодействие им не прекращается ни на минуту. «Ростелеком» представил единый сервис для защиты клиентов домашнего интернета и мобильной связи, разработанный вместе с компанией по кибербезопасности «Солар».

«Мы объединили ресурсы и компетенции и создали по-настоящему масштабный социально-значимый продукт. Теперь мы можем предложить сервис цифровой защиты нашим абонентам по всей стране», — рассказала директор по работе с массовым сегментом МРФ «Центр» Елена Киян.

Сервис с помощью искусственного интеллекта мониторит информацию — и, если находит угрозу, отправляет СМС-уведомление и блокирует звонок или сайт. Он может предупредить как об утечке персональных данных, так и об изменениях в Бюро кредитных историй.

Для всех абонентов «Ростелекома» блокировка нежелательных звонков подключается автоматически и бесплатно. Остальные функции можно активировать в личном кабинете.