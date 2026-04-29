Двигатель ПД-8 для Superjet испытали в Рыбинске во время града

Двигатель ПД-8 для Superjet испытали на попадание в облако шквалистого града. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Проверку работы ПД-8 в экстремальных условиях провели на открытом испытательном стенде предприятия ОДК-Сатурн в Рыбинске. Разработка Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в Ростех, успешно прошла сертифицированные испытания.

Специалисты выяснили, как двигатель ведет себя, когда самолет попадает в условия шквалистого града на различных высотах и скоростях полета. В течение 30 секунд ПД-8 получил ледяные заряды массой 220 килограммов, скорость полета льда достигала 240 метров в секунду.

«Подтверждены механическая прочность кромок лопаток, узлов и деталей», — уточнили в пресс-службе Ростеха.

