Дуров запустил мини-игру про свое освобождение из французской тюрьмы
Основатель Telegram Павел Дуров сделал в приложении онлайн-игру, по сюжету которой он выбирается из французской тюрьмы. Он рассказал об этом в своем канале.
«Отличная игра о том, как я сбегаю из французской тюрьмы и сражаюсь со всеми подозрительными личностями внутри. Попробуйте!» — написал предприниматель.
Он прикрепил к сообщению видео с геймплеем. На кадрах видно, что игру стилизовали под старые файтинги и комиксы, а главным персонажем является сам Дуров.
Бизнесмен добавил, что платформа Telegram Mini App позволяет разработчикам использовать множество возможностей, а также поддерживает огромное количество игр.
Ранее в России ограничили регистрацию в Telegram и WhatsApp* — операторам запретили передавать звонки и СМС-сообщения пользователям этих мессенджеров. В Роскомнадзоре эти сообщения пока не комментировали.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.