Дуров запустил мини-игру про свое освобождение из французской тюрьмы

Основатель Telegram Павел Дуров сделал в приложении онлайн-игру, по сюжету которой он выбирается из французской тюрьмы. Он рассказал об этом в своем канале .

«Отличная игра о том, как я сбегаю из французской тюрьмы и сражаюсь со всеми подозрительными личностями внутри. Попробуйте!» — написал предприниматель.

Он прикрепил к сообщению видео с геймплеем. На кадрах видно, что игру стилизовали под старые файтинги и комиксы, а главным персонажем является сам Дуров.

Бизнесмен добавил, что платформа Telegram Mini App позволяет разработчикам использовать множество возможностей, а также поддерживает огромное количество игр.

