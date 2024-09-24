«Судьба Ассанжа». Почему Дуров согласился раскрыть информацию о пользователях Telegram

Беннет: Дуров согласился раскрыть данные из Telegram из-за угроз судьбой Ассанжа

Фото: РИА «Новости»

Французское правосудие изменило отношение Павла Дурова к политике конфиденциальности созданного им мессенджера, напомнив о судьбе основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом Пятому каналу рассказал бывший офицер армии США Скотт Беннет.

По его словам, заявление Дурова о том, что мессенджер может раскрыть IP-адреса и номера мошенников по запросу властей последовало после того, как бизнесмену пригрозили арестом, допросами и даже пожизненным заключением. Это и мотивировало его обновить условия предоставления услуг в Telegram, в том числе к согласию на раскрытие личных данных пользователей.

«За этим, скорее всего, последовало бы обещание обвинительного заключения со стороны США и Британии. Они бы набросились на Дурова и сказали: вас ждет судьба Джулиана Ассанжа, если вы не дадите нам то, что хотите», — уточнил Беннет.

Офицер выразил уверенность, что кампанию давления на основателя Telegram организовали американские и британские спецслужбы — ЦРУ и MI6.

Дуров согласился раскрыть персональную информацию пользователей из «навыков выживания», а не из «добрых побуждений». За этим, считает эксперт, могут последовать аресты и облавы на россиян в странах НАТО и США в случае эскалации конфликта против РФ из-за ситуации на Украине. Так Запад может попытаться получить «как можно больше козырей» для давления на Россию.

Сам Дуров объяснил изменение политики конфиденциальности мессенджера стремлением сделать его более безопасным.

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