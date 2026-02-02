Дуров снова намекнул на небезопасность WhatsApp

Основатель Telegram Павел Дуров снова выразил сомнения в надежности WhatsApp*, опубликовав отрывок переписки. В этом нем, по словам Дурова, глава Meta* Марк Цукерберг насмехается над пользователями, которые доверяют ему свои данные и верят его заявлениям.

На скриншоте, которым поделился Дуров, пользователь с фотографией Марка Цукерберга спрашивает собеседника, не нужны ли ему данные «о ком-то из Гарварда». Он писал, что у него больше четырех тысяч писем, фотографий, адресов и ссылок на соцсети.

«Единственное, что изменилось с тех пор, как состоялся этот разговор, — это масштаб. Сегодня владелец WhatsApp втайне смеется не над тысячами тысяч, а над четырьмя миллиардами „тупиц“, которые верят его заявлениям (например, о шифровании WhatsApp)», — написал Дуров в соцсети X.

В январе Дуров уже говорил, что сомневается в безопасности WhatsApp*, отметив, что мессенджер уязвим для различных видов атак. Впоследствии с ним согласился американский предприниматель и основатель соцсети X Илон Маск.

Ранее WhatsApp* ввел новую функцию настроек учетной записи.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена