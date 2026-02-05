Дуров пригрозил отключить Telegram

Дуров: Telegram никогда не передавал данные о переписках третьим лицам

Telegram скорее закроется, чем передаст информацию о личных сообщениях пользователей третьим лицам. Такое заявление сделал создатель мессенджера Павел Дуров в соцсети Х .

Он обратил внимание, что за всю историю Telegram ни разу не передал третьим лицам ни единого байта данных о переписке.

«Мы скорее закроем весь проект, чем когда-либо начнем это делать», — написал Дуров.

Telegram сталкивается с давлением из-за отказа предоставлять властям разных стран ключи для расшифровки сообщений или по политическим причинам. Дуров неоднократно называл обвинения в адрес мессенджера частью кампании по дискредитации.

В августе 2024 года Дурова задержали в парижском аэропорту по подозрению в соучастии в нескольких преступлениях. В ноябре власти Франции отменили ему ограничения на выезд.

Ранее Дуров резко отреагировал на статью французской газеты, где авторы утверждали, что мессенджер «начал подчиняться европейским правилам» только после его ареста. Бизнесмен назвал публикации на эту тему ложью.