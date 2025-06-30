Фейк: Telegram перестанет работать в России с сентября

Telegram опроверг данные о прекращении работы мессенджера в России с сентября

В Сети появилась информация, что мессенджер Telegram перестанет работать в России из-за конкуренции с отечественным сервисом Max. На самом деле это неправда, слухи опровергла сама платформа.

Фейк

В разных Telegram-каналах начали публиковать посты о скором прекращении работы мессенджера в России — якобы основатель соцсети Павел Дуров сделал заявление, что доступ к платформе ограничат с сентября 2025 года для пользователей, у которых номера начинаются с +7. Также перестанут поступать смс-коды для двухфакторной аутентификации.

Правда

Изначально информацию опубликовали на сайте сатирического издания «Панорама», новость была фейковой. Позже пародийную статью распространили в Telegram-каналах как правдивую.

В мессенджере на днях реализовали систему проверки достоверности публикуемых новостей. Благодаря ей фейковую информацию маркируют. В рамках системы опровергли данные о якобы прекращении работы Telegram.

«Данная информация не соответствует действительности — Павел Дуров не делал подобных заявлений», — заявили в официальном опровержении.

Также информация сопровождалась пометкой о недостоверности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.