Дуров назвал WhatsApp дешевой упрощенной имитацией Telegram

Мессенджер WhatsApp является лишь упрощенной имитацией Telegram, которая копирует чужие нововведения и тратит деньги на PR-кампании. Об этом в своем канале заявил предприниматель Павел Дуров.

Основатель Telegram обвинил разработчиков WhatsApp в попытке замедлить конкурентов с помощью лоббирования интересов и рекламных кампаний.

«Они потерпели неудачу. Telegram вырос, стал прибыльным и — в отличие от нашего конкурента — сохранил свою независимость», — написал он.

По его словам, Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире (за исключением китайского сервиса WeChat), а его прибыль за 2024 год составила 547 миллионов долларов. Число активных пользователей платформы в месяц превысило один миллиард.

Растет и вовлеченность людей, которые используют Telegram. В среднем каждый пользователь проводит в приложении 41 минуту каждый день и открывает его 21 раз в сутки, добавил Дуров.