Аграрий назвал срок появления первых выращенных в России бананов

Аграрий Платонов: в РФ к концу года могут появиться первые отечественные бананы

К концу 2025 года в России могут представить первые отечественные бананы. Об этом заявил генеральный директор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов, сообщил ТАСС .

«Сегодня мы подтверждаем, что это возможно. Сегодня закладывается теплица. Есть программа, мы ее реализуем», — уточнил он на итоговом форуме «Развитие малого агробизнеса России»

Министр сельского хозяйства Оксана Лут заметила, что ведомство готово заниматься производством в промышленных масштабах тропических плодов, если это будет экономически эффективно.

«Да, это не часть большого продбеза, но плоды и ягоды у нас включены в продбез и мы его пока не выполняем», — заметила она.

По ее словам, правительство выпустило распоряжение, утверждающее перечень сельскохозяйственной продукции, в который гипотетически можно внести и бананы.

В «Руспродсоюзе» в начале января сообщили, что китайские мандарины заменили на российском рынке марокканские.