Аграрий назвал срок появления первых выращенных в России бананов
Аграрий Платонов: в РФ к концу года могут появиться первые отечественные бананы
К концу 2025 года в России могут представить первые отечественные бананы. Об этом заявил генеральный директор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов, сообщил ТАСС.
«Сегодня мы подтверждаем, что это возможно. Сегодня закладывается теплица. Есть программа, мы ее реализуем», — уточнил он на итоговом форуме «Развитие малого агробизнеса России»
Министр сельского хозяйства Оксана Лут заметила, что ведомство готово заниматься производством в промышленных масштабах тропических плодов, если это будет экономически эффективно.
«Да, это не часть большого продбеза, но плоды и ягоды у нас включены в продбез и мы его пока не выполняем», — заметила она.
По ее словам, правительство выпустило распоряжение, утверждающее перечень сельскохозяйственной продукции, в который гипотетически можно внести и бананы.
В «Руспродсоюзе» в начале января сообщили, что китайские мандарины заменили на российском рынке марокканские.