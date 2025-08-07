Доктор наук по подписке. GPT-5 стала самой умной моделью, когда-либо созданной OpenAI

Компания OpenAI представила новое поколение нейросети GPT-5 с улучшенными возможностями. Об этом компания сообщила во время официальной презентации на своем сайте .

«GPT-5 стал умнее во всех областях, включая математику, финансы, юриспруденцию и другие предметы», — заявили в OpenAI.

По словам разработчиков, нейросеть теперь реже допускает ошибки и обладает расширенной памятью.

Новая модель будет доступна всем пользователям ChatGPT, но с ограничениями для бесплатной версии. Платные подписчики получат доступ к трем вариантам: GPT-5, GPT-5 mini и GPT-5 nano.

Пользователи смогут настроить стиль общения, выбрав один из четырех вариантов: «Циник», «Робот», «Слушатель» и «Ботаник». В OpenAI подчеркнули, что GPT-5 реже «выдумывает» факты и честнее признает отсутствие ответа.

По словам гендиректора компании Сэма Альтмана, опыт использования GPT-5 настолько впечатляет, что возвращаться к старым версиям не захочется. Он сравнил новую модель с экспертом, обладающим докторской степенью.

Запуск GPT-5 несколько раз переносили с середины 2024 года. В OpenAI объяснили задержки в том числе и пятью тысячами часов тестирования для обеспечения безопасности модели.

При этом число пользователей ChatGPT продолжало расти, достигнув 500 миллионов в неделю. Компания ожидает, что еженедельная аудитория сервиса вскоре составит 700 миллионов человек.

Ранее Альтман в интервью подкастеру Тео Вону рассказал, что власти смогут получить доступ к переписке с ChatGPT по судебному запросу. Глава компании добавил, что считает это в корне неправильным.