Доходы кибермошенников рухнули после слов Дурова о раскрытии IP

Доходы кибермошенников, работающих по схеме «Мамонт», стали падать из-за основателя Telegram Павла Дурова. Об этом РБК рассказали в компании F.A.C.C.T.

Бизнесмен заявил, что мессенджер может раскрывать правоохранителям IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила. Некоторые мошенники после слов Дурова отказались от взаимодействия с Telegram.

«Как результат, доходы 70% мошеннических групп, работающих по схеме „Мамонт“, за четыре недели с момента заявления Дурова сократились в среднем на 22%», — уточнили в F.A.C.C.T.

Схема «Мамонт» появилась в 2019 году. Она предполагает кражу информации и денег при оплате после перехода на фишинговые страницы.

По словам Дурова, Telegram может раскрывать IP-адреса и телефонные номера еще с 2018 года. Это соответствует политике приватности в большинстве государств.