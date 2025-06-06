До шести гигабит в секунду: из каких стран атаковали сайт РЖД

Сайт РЖД подвергся DDoS-атакам сразу из пяти стран — Индонезии, Китая, Бразилии, Колумбии и США. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Роскомнадзора.

«Мощность атаки достигала 6 Гигабит в секунду, а скорость — 2,46 миллиона пакетов», — добавили в ведомстве.

Кибератака произошла 6 июня около 11 часов утра по московскому времени. Временно прекратили работу сайт и мобильное приложение перевозчика, при этом купить билеты через кассы на вокзале можно было в штатном режиме.

К часу дня работу сервисов удалось восстановить. В пресс-службе РЖД извинились перед клиентами за возникшие неудобства и выразили надежду на понимание.