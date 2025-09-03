Директор «Региональной политики» Забродин назвал создание информационных пузырей проблемой ИИ

Директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин выступил на сессии ВЭФ-2025 и обсудил влияние искусственного интеллекта на общество. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

По словам эксперта, нейросети заводят человека в определенный коммуникационный круг, после чего тот сталкивается с проблемой информационных пузырей.

«Когда люди говорят какие-то фразы, слышат отражение этих фраз, и думают, что это и есть истина», — пояснил специалист.

Он также указал на опасность дипфейков, которые могут подорвать доверие людей ко всему. Забродин подчеркнул необходимость контроля со стороны государства и общества в этой области.