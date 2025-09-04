Директор по развитию Articul Турубар рассказал, что около 86% студентов используют ИИ в учебе

Нейросети постепенно становятся неотъемлемым элементом образовательного процесса, помогая учащимся осваивать сложные темы. Директор по развитию Articul, эксперт по технологиям и председатель кластера искусственного интеллекта РАЭК Николай Турубар рассказал «Известиям» , что около 86% студентов уже используют искусственный интеллект в учебе: 24% — ежедневно, 54% — хотя бы раз в неделю.

Преимущество нейросетей заключается в их способности адаптироваться под уровень пользователя, делая обучение более гибким и персонализированным. Николай Турубар отмечает, что наиболее эффективно ИИ работает в трех направлениях: разъяснение материала «человеческим языком», тренировка знаний через тесты и вопросы, а также отработка практических навыков.

Однако нейросети могут «галлюцинировать», поэтому каждый результат важно проверять по учебникам или научным публикациям. Полная замена преподавателя пока невозможна, так как учитель не только передает знания, но и мотивирует, развивает критическое мышление. Как подчеркивает эксперт, скорость без смысла не заменит живого взаимодействия.