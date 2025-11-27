Депутат Немкин назвал блокировку WhatsApp вопросом времени

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в своем Telegram-канале заявил, что возможность блокировки WhatsApp* в России — «вопрос времени». Причиной он назвал нежелание его владельца — компании Meta* — выполнять российские требования.

Немкин подчеркнул, что сервис «годами игнорирует» запросы регуляторов, не локализует данные, а также сталкивается с ростом атак на пользователей. По его словам, количество инцидентов увеличилось в 3,5 раза. Он также упомянул о взломах, мошенничестве и «дырах в безопасности», которые, по его оценке, компания не спешит исправлять.

Депутат сформулировал вывод максимально однозначно: если зарубежный сервис «системно игнорирует правила», а также «угрожает безопасности людей», то вопрос его дальнейшей доступности в стране становится очевидным.

«Блокировка — лишь вопрос времени», — заявил Немкин.

В конце октября пользователи в ряде регионов уже фиксировали сбои в работе Telegram и WhatsApp*. В Роскомнадзоре это подтвердили, заявив о частичном ограничении работы иностранных мессенджеров. Ведомство объяснило меры борьбой с мошенничеством и вовлечением граждан в противоправную деятельность, добавив, что требования к владельцам сервисов неоднократно игнорировались.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.