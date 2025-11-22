Депутат Боярский заявил о снижении случаев мошенничества в Telegram и WhatsApp

Ограничение звонков через мессенджеры WhatsApp* и Telegram дало положительный эффект и сократило количество случаев мошенничества. Об этом в комментарии ТАСС заявил председатель думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.

Он подчеркнул, что принятое в августе этого года решение Роскомнадзора оказалось очень своевременным.

«Это сбило волну мошеннических действий, которые в основном через эти две платформы производились в отношении наших граждан», — заявил Боярский.

Депутат добавил, что система безопасности российского мессенджера MAX работает по другим сценариям и имеет специальную службу, принимающую жалобы пользователей на злоумышленников.

«Огромное количество таких подозрительных аккаунтов и попыток совершить мошеннические действия было заблокировано», — добавил Боярский.

В конце октября российские пользователи пожаловались на остановку прихода уведомлений в Telegram и WhatsApp* для повторной авторизации или смены номера телефона.

Администрации обеих платформ предложили пользователям указать электронную почту, чтобы получать необходимые коды доступа.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.