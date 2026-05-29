Декан факультета ИИ МГУ Оселедец заявил, что нейросетевые технологии останутся с человечеством навсегда

Декан факультета искусственного интеллекта МГУ имени М. В. Ломоносова и генеральный директор Института AIRI Иван Оселедец заявил в беседе с RT , что технологии на основе нейросетей уже оказали значительное влияние на мир.

По его словам, программы на основе искусственного интеллекта останутся с человечеством навсегда.

«Да, финансовый пузырь вокруг некоторых IT-компаний действительно существует, это правда. Но даже если он лопнет, обученные модели, способы их обучения и те эффекты, которые они дают уже сейчас, никуда не уйдут», — объяснил эксперт.

Кроме того, декан отметил высокую востребованность ИИ в научных исследованиях. Теперь для решения многих задач достаточно самой технологии и нескольких специалистов, отметил Оселедец.