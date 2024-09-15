Crew Dragon вернул космических туристов на Землю

SpaceX сообщила о приводнении Crew Dragon с космическими туристами

У побережья штата Флорида в США успешно приводнился корабль Crew Dragon с космическими туристами на борту. Об этом сообщила компания SpaceX в соцсети X .

«Подтверждено приводнение. <…> Добро пожаловать обратно на Землю», — указала в посте принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску компания.

В SpaceX уточнили, что Crew Dragon совершил приводнение около 03:38 по местному времени (10:38 — по московскому).

Коммерческая миссия Polaris Dawn стартовала 10 сентября на ракете-носителе Falcon 9. На борт корабля в ее составе поднялись бизнесмен Джаред Айзекман, бывший военный летчик Скотт Потит, глава программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и главный инженер по космическим операциям компании Анна Манон.

Два члена экипажа 12 сентября должны были выйти в открытый космос.