Число пользователей MAX достигло 55 миллионов

Более 55 миллионов человек зарегистрировались в национальном мессенджере MAX. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

По ее данным, среднесуточная аудитория сервиса превысила 22,1 миллиона человек.

«Рекордный показатель был зафиксирован 6 ноября — суточный охват составил 25,6 миллиона пользователей», — добавили в пресс-службе.

С момента запуска пользователи MAX отправили свыше 4,4 миллиарда сообщений и совершили более миллиарда звонков. Также на платформе зарегистрировали свыше 16 тысяч авторских каналов.

Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин заявил, что в MAX появятся официальные домовые чаты.

Ведомство объяснило, что такое решение обеспечит безопасное взаимодействие жителей и повысит качество коммуникации. Владельцами чатов станут представители органов регионального государственного жилищного надзора.