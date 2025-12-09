Число каналов в MAX выросло почти до 90 тысяч

Количество каналов в мессенджере MAX в декабре достигло отметки в 87,7 тысячи, это в шесть раз больше, чем в прошлом месяце. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера.

Общая аудитория всех этих каналов — более 28 тысяч миллионов пользователей.

Недавно в MAX зарегистрировались несколько крупных медиаресурсов, среди которых новостной канал «Раньше всех. Ну почти» — его аудитория в Telegram насчитывает более 1,9 миллиона человек.

Первым каналом-миллионником в мессенджере стал «Кремль.Новости», созданный на прошлой неделе. Также к миллиону приближается канал «Мир сегодня с Юрием Подолякой», у которого уже свыше 632 тысяч подписчиков, уточнили в пресс-службе.

Представители мессенджера напомнили, что тестирование функционала каналов в MAX разделили на два этапа. Сейчас проходит открытый этап тестирования. Присоединиться к нему могут блогеры категории «А+» (с аудиторией от 10 тысяч подписчиков в одной из социальных сетей и официальной регистрацией в Роскомнадзоре), а также юридические лица через «Платформу для партнеров».

Вчера появились сообщения о сбоях в работе приложения МАХ. Однако пресс-служба мессенджера опровергла эти слухи.