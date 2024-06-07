Число DDoS-атак на порталы ПМЭФ-2024 удвоилось по сравнению с 2023 годом

Группа компаний «Солар» зафиксировала увеличение DDoS-атак на порталы Петербургского международного экономического форума в 2024 году, отметив, что их объем вдвое превысил прошлогодние показатели. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление генерального директора «Солар» Игоря Ляпунова.

Специалист по кибербезопасности отметил, что хакеры предприняли неудачные попытки атаковать ресурсы форума, но после 3 и 4 июня уже перестали их воспринимать как основной вектор атак.

Ляпунов добавил, что порталы ПМЭФ стали подвергаться массовому DDoS-воздействию емкостью порядка 200 вредоносных запросов в секунду. На сегодня это не самый большой объем, но если сравнить с показателями форума в 2023 году, то они удвоились.

«Все киберудары по инфраструктуре ПМЭФ и самого „Солара“ были успешно отражены и не оказали влияния на работоспособность ресурсов форума», — заявил Ляпунов.

Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД Артур Люкманов заявил, что после начала спецоперации на Украине интенсивность компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры в России в разы увеличилась. Чаще всего хакеры используют DDoS и фишинговые атаки на внешние сервисы, а также вредоносное программное обеспечение.