Студенты из Гарварда придумали «шпионские очки», способные за несколько секунд собирать всю информацию о человеке. Что произойдет, если такая технология станет массовой, рассказал 360.ru IT-специалист Кирилл Ситнов.

Он рассказал, что в России есть аналог подобных очков — Telegram-канал «Глаз Бога». Чтобы воспользоваться приложением, нужно загрузить туда фотографию, и бот начинает искать информацию по интернету. Таким образом можно найти о человеке все, вплоть до заказов на маркетплейсах.

«В принципе, человек невидимым в интернете практически остаться не может», — отметил Ситнов.

Однако он добавил, что часть информации попадает к боту из-за утечек в базах данных — это не в полной мере законно. Говоря о том, как может отреагировать на такие гаджеты государство, собеседник 360.ru сравнил их с криптовалютой.

«Криптовалюту сначала всю полностью запрещали, а теперь уже многие государства задумываются о том, что нужно как раз делать третий вид валюты. Как у нас Центробанк собирается вот уже несколько лет вводить цифровой рубль», — добавил Ситнов.

Собеседник 360.ru не исключил, что те, кто будет использовать подобные приложения, получат проблемы с законом, особенно если приложение будет искать информацию не только в открытых источниках.

«В открытую этим пользоваться, скорее всего, никто не решится, поскольку можно попасть под множество разных законов. <…> Если, допустим, вдруг в твой взор попадет какой-нибудь объект особого назначения или с усиленной охраной, тоже вопросы могут некоторые появиться», — заявил он.

Ситнов добавил, что для поиска людей, находящихся поблизости, есть множество других приложений.

В августе «Лаборатория Касперского» сообщила о трояне, несколько лет собиравшем информацию о пользователях Android.