Чат-ботов для крупного бизнеса создали участники Всероссийской олимпиады по ИИ

Использовать современные технологии на благо человечества. С таким настроем работали над своими проектами более 52 школьников 8-11-х классов из разных стран на Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту. Итоги мероприятия подвели в Московском государственном техническом университете имени Баумана.

По итогам работы участники представили собственные чат-боты как для крупных компаний, так и для социальных сфер.

Победители олимпиады представили генеративные нейромодели, отвечающие на вопросы сотрудников строительных компаний, помогающие врачам в общении с пациентами и постановке диагноза, а также отвечающие за работу светофоров в больших городах, избавляя их от пробок.

«В этом году впервые у нас участвовали представители 26 стран. То есть олимпиада стала международной. Общее число участников составило более 52 тысяч школьников. С каждым годом их все больше и больше», — заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что участники Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту — это создатели будущего прорыва России в современных технологиях.

«Некоторые из ребят стажируются, работают и даже делают определенные продукты с помощью технологий искусственного интеллекта, которые мы, взрослые, используем в правительстве каждый день», — рассказал Чернышенко о победителях Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту прошлых лет.

Наградой для победителей конкурса стала возможность поступления в ведущие вузы страны без экзаменов. Теперь им достаточно просто предъявить документы, подтверждающие такое право.