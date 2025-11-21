Разработанный американским предпринимателем Илоном Маском чат-бот Grok вызвал подозрения у экспертов из-за чрезмерной похвалы своего создателя. ИИ назвал его гениальным, ослепительно красивым и стройным, сообщило издание The Washington Post .

Пользователи поделились примерами, как чат-бот, встроенный в соцсеть, расхваливал Маска. Сам бизнесмен ранее назвал Grok максимально стремящимся к истине и самым умным искусственным интеллектом в мире. Чат-бот ответил Маску взаимностью.

Происходящее лишь возродило подозрения экспертов в области ИИ, что чат-бот, версия которого выиграла тендер на госзаказы в США, может быть запрограммирован на представление бизнесмена в выгодном свете, в том числе и его личных взглядов.

Маск тоже отреагировал на активность в соцсети, вызванной ответами чат-бота пользователям.

«Во избежание недоразумений: я толстый кретин», — написал он, добавив смайлик.

Позже некоторые ответы Grok удалили и чат-бот в целом стал меньше восторгаться своим создателем. В частности, включил Маска в топ-10 лучших людей, а не назвал самым-самым.

