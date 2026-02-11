Бывшие заводы Toyota и Volkswagen в России запустят в 2026 году

Министерство промышленности и торговли планирует вновь запустить бывшие заводы Toyota и Volkswagen в России в 2026 году. С таким заявлением выступил глава ведомства Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы, сообщил ТАСС .

«В этом году планируем перезагрузить оставшиеся два завода — Toyota в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области», — указал он.

По словам Алиханова, практически все автозаводы, покинутые иностранцами, уже возобновили работу, а их мощности за год выросли на треть.

Петербургские власти ранее сообщали, что на площадке бывшего завода Toyota, вероятно, будут собирать автомобили представительского класса Aurus Senat. Предприятие модернизируют. Первоначально власти анонсировали запуск еще в 2024 году, но сроки сдвинулись.

Алиханов подчеркнул, что общая производственная мощность возрожденных автозаводов достигла 368 тысяч автомобилей в год.

Volkswagen впервые за 88 лет закрыл автозавод 16 декабря 2025 года из-за антироссийских санкций.